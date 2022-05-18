الرياضة
بركان إلى نيجيريا مكتمل الصفوف
طائرة خاصة تقل الفريق اليوم وسيكازوي حكما للنهائي قررت إدارة نهضة بركان تخصيص طائرة خاصة للفريق، لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب الإفريقي، ضمن نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقرر إجراؤها بعد غد (الجمعة)، بملعب غودسويل أكبابيو بأويو النيجيرية، ابتداء من الثامنة. وتنطلق الرحلة، اليوم (الأربعاء)، من مطار وجدة أنجاد فيأكمل القراءة »
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