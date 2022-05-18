وطنية
استقالة رئيس صفرو بسبب “البلوكاج”
استقال التجمعي حفيظ وشاك، من رئاسة جماعة صفرو، مع الاحتفاظ بعضويته بها، بسبب “بلوكاج” شهدته الجماعة طيلة ثمانية أشهر من توليه المسؤولية، و”فرملة برنامج العمل” و”تصرفات غير مسؤولة من قبل عدد من أعضاء المجلس”، كما كشف، في رسالة استقالته لعامل الإقليم، عبر السلم الإداري. ووصف وشاك “البلوكاج” بـ “المصطنع” الذيأكمل القراءة »
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