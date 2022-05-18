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وطنية

استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬صفرو‭ ‬بسبب‭ “‬البلوكاج‭”‬

منذ 4 دقائق
استقال‭ ‬التجمعي‭ ‬حفيظ‭ ‬وشاك،‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬جماعة‭ ‬صفرو،‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بعضويته‭ ‬بها،‭ ‬بسبب‭ “‬بلوكاج‭” ‬شهدته‭ ‬الجماعة‭ ‬طيلة‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬المسؤولية،‭ ‬و‭”‬فرملة‭ ‬برنامج‭ ‬العمل‭” ‬و‭”‬تصرفات‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬كشف،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬استقالته‭ ‬لعامل‭ ‬الإقليم،‭ ‬عبر‭ ‬السلم‭ ‬الإداري‭.‬ ووصف‭ ‬وشاك‭ “‬البلوكاج‭” ‬بـ‭ “‬المصطنع‭” ‬الذي‭أكمل القراءة »


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