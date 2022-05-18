حوادث
خلاف ينتهي بذبح ثلاثيني
سوء تفاهم بين الضحية وابن حيه جعل الجاني يقرر تصفيته وأبحاث لكشف خلفيات الجريمة اهتز شارع الداي ولد سيدي بابا (واطو سابقا) بحي درب غلف بالبيضاء، مساء السبت الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب ثلاثيني بعد ذبحه من قبل غريمه، الذي لم يكن سوى أحد أبناء الحيأكمل القراءة »
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