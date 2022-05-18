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حوادث

خلاف‭ ‬ينتهي‭ ‬بذبح‭ ‬ثلاثيني

منذ 5 دقائق
خطورة‭ ‬الإصابة‭ ‬عجلت‭ ‬بالوفاة‭ (‬أرشيف‭)‬
سوء‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬الضحية‭ ‬وابن‭ ‬حيه‭ ‬جعل‭ ‬الجاني‭ ‬يقرر‭ ‬تصفيته‭ ‬وأبحاث‭ ‬لكشف‭ ‬خلفيات‭ ‬الجريمة اهتز‭ ‬شارع‭ ‬الداي‭ ‬ولد‭ ‬سيدي‭ ‬بابا‭ (‬واطو‭ ‬سابقا‭) ‬بحي‭ ‬درب‭ ‬غلف‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬بشعة‭ ‬ذهب‭ ‬ضحيتها‭ ‬شاب‭ ‬ثلاثيني‭ ‬بعد‭ ‬ذبحه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬غريمه،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سوى‭ ‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬الحي‭أكمل القراءة »


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