وطنية
حمود رئيسا لشبكة التفتيش
المفتش العام قال إن صلاحيات المفتشية العامة للشؤون القضائية لا تختزل في المجال التأديبي اختير عبد الله حمود، المفتش العام بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، ممثلا عن المغرب لرئاسة الشبكة التي تضم في عضويتها تونس ومصر والأردن وفلسطين. وأكد الإعلان التأسيسي للشبكة، الذي ألقاه حمود في ختام أشغال الندوة، على الأهميةأكمل القراءة »
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