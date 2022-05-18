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أســــــرة

مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬تحمي‭ ‬من‭ ‬الخرف

منذ 52 دقيقة
فواكه‭ ‬وخضر‭ ‬تحتوي‭ ‬عليها‭               (‬خاص‭)‬
كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة،‭ ‬أن‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬تحمي‭ ‬من‭ ‬التنكس‭ ‬العصبي،‭ ‬والذي‭ ‬يرتبط‭ ‬بالإصابة‭ ‬بالخرف‭ ‬وألزهايمر،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المستويات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬الكاروتين‭ ‬واللوتين‭ ‬والزياكسانثين،‭ ‬عناصر‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضر‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬تحمي‭ ‬الذاكرة‭ ‬من‭ ‬التدهور‭.‬ وأوضح‭ ‬المشرفون‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقارير،‭ ‬أن‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬قد‭ ‬تحمي‭ ‬الدماغ‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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