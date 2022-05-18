أســــــرة
مضادات الأكسدة تحمي من الخرف
كشفت دراسة جديدة، أن مضادات الأكسدة تحمي من التنكس العصبي، والذي يرتبط بالإصابة بالخرف وألزهايمر، مؤكدة أن المستويات العالية من الكاروتين واللوتين والزياكسانثين، عناصر توجد في الفواكه والخضر بشكل طبيعي، تحمي الذاكرة من التدهور. وأوضح المشرفون على الدراسة حسب ما جاء في تقارير، أن مضادات الأكسدة قد تحمي الدماغ منأكمل القراءة »
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