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الرياضة

الحسنية ينجو من فخ آسفي

منذ دقيقتين
تعادل معه بأكادير في مباراة كان متأخرا فيها بهدفين تعادل حسنية أكادير مع ضيفه أولمبيك آسفي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي احتضنها ملعب أدرار بأكادير، أول أمس (الاثنين)، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من البطولة الاحترافية في قسمها الأول. واقتنص الفريق الضيف ضربة جزاء منذ الدقيقة 15، سجل منها هدفه الأولأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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