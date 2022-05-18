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وطنية

فوضى‭ ‬الصفحات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬

منذ 4 دقائق
وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والشباب‭ ‬والتواصل‭ ‬أكثر‭ ‬حضورا‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭    (‬أرشيف‭)‬
وزراء‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬التأثير‭ ‬وآخرون‭ ‬خارج‭ ‬التغطية‭ ‬يفضحون‭ ‬كذبة‭ ‬الرقمنة لا‭ ‬يختلف‭ ‬شخصان‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية،‭ ‬حققت‭ ‬قفزة‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬الرقمي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفحات‭ ‬خاصة‭ ‬بالعمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وتحركات‭ ‬ومواقع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬السطحية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترسم‭ ‬صورة‭ ‬مشوهة‭ ‬عن‭ ‬الواقع،‭ ‬الذي‭ ‬يكشف‭ ‬بعد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬البحث،‭ ‬عن‭ ‬فوضى‭أكمل القراءة »


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