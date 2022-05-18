وطنية
فوضى الصفحات الرسمية في الحكومة
وزراء يبحثون عن التأثير وآخرون خارج التغطية يفضحون كذبة الرقمنة لا يختلف شخصان أن الحكومة الحالية، حققت قفزة في التواصل الرقمي، من خلال صفحات خاصة بالعمل الحكومي، وتحركات ومواقع رئيس الحكومة، لكن هذه النظرة السطحية، يمكن أن ترسم صورة مشوهة عن الواقع، الذي يكشف بعد قليل من البحث، عن فوضىأكمل القراءة »
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