fbpx
الصباح الفني

بلعباس‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مهرجان‭ ‬السعودية

منذ 6 دقائق
المخرج‭ ‬حكيم‭ ‬بلعباس‭ (‬أرشيف‭)‬
المنظمون‭ ‬أعلنوا‭ ‬عن‭ ‬قبول‭ ‬106‭ ‬أعمال‭ ‬سينمائية‭ ‬وترشيح‭ ‬69‭ ‬فيلما‭ ‬للعرض قالت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬لمهرجان‭ ‬أفلام‭ ‬السعودية‭ ‬إن‭ ‬المخرج‭ ‬والمؤلف‭ ‬المغربي‭ ‬حكيم‭ ‬بلعباس،‭ ‬سيترأس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الأفلام‭ ‬القصيرة‭.‬ وأعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬عن‭ ‬لجان‭ ‬تحكيم‭ ‬مسابقات‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬الطويلة‭ ‬والقصيرة‭ ‬للمهرجان،‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة