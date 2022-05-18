الصباح الفني
بلعباس رئيسا للجنة تحكيم مهرجان السعودية
المنظمون أعلنوا عن قبول 106 أعمال سينمائية وترشيح 69 فيلما للعرض قالت اللجنة المنظمة للدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية إن المخرج والمؤلف المغربي حكيم بلعباس، سيترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. وأعلنت إدارة المهرجان عن لجان تحكيم مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة للمهرجان، الذي ينطلق في ثاني يونيو المقبل ويستمر حتىأكمل القراءة »
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