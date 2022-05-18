حوادث
عشر سنوات سجنا لهاتك عرض ابنتيه
المتهم نفى التهمة واعتبر الأمر تصفية حسابات خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق أب تورط في قضية زنا المحارم، وحكمت عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال منأكمل القراءة »
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