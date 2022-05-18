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حوادث

عشر‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬لهاتك‭ ‬عرض‭ ‬ابنتيه

منذ 5 دقائق
المحكمة‭ ‬خفضت‭ ‬الحكم‭ ‬الابتدائي‭ ‬للنصف‭    (‬أرشيف‭)‬
المتهم‭ ‬نفى‭ ‬التهمة‭ ‬واعتبر‭ ‬الأمر‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات ‭  ‬خفضت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الاستئنافية‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالجديدة،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬ابتدائيا‭ ‬في‭ ‬حق‭  ‬أب‭ ‬تورط‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬زنا‭ ‬المحارم،‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬ب‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬نافذا‭ ‬بعدما‭ ‬أدين‭ ‬ابتدائيا‭ ‬بـ‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬سجنا‭ ‬نافذا،‭ ‬بعد‭ ‬متابعته‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اعتقال‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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