الصباح الفني
ديو يجمع الدوزي والحر
علمت “الصباح” أن الرابور الحر والمغني حفيظ الدوزي، انتهيا من تصوير مشاهد فيديو كليب أغنية ديو يجمعهما، في أول تعاون فني بينهما. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الكليب صور بالرباط، علما أنه سيطرح على القناة الرسمية للدوزي خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه. وعلق الدوزي على أحدأكمل القراءة »
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