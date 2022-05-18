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الصباح الفني

ديو‭ ‬يجمع‭ ‬الدوزي‭ ‬والحر

منذ 7 دقائق
‬الدوزي‭ ‬رفقة‭ ‬الحر‭ (‬خاص‭)‬
علمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬الرابور‭ ‬الحر‭ ‬والمغني‭ ‬حفيظ‭ ‬الدوزي،‭ ‬انتهيا‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهد‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬أغنية‭ ‬ديو‭ ‬يجمعهما،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تعاون‭ ‬فني‭ ‬بينهما‭.‬ ‮ ‬وحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوفرة،‭ ‬فإن‭ ‬الكليب‭ ‬صور‭ ‬بالرباط،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬سيطرح‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬الرسمية‭ ‬للدوزي‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عليه‭.‬ وعلق‭ ‬الدوزي‭ ‬على‭ ‬أحد‭أكمل القراءة »


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