أسواق
أسر ترفض أداء واجبات يوليوز
مؤسسات التعليم تطالبها بأداء الرسوم المتعلقة به رغم توقف الدراسة خلاله يثير موضوع رسوم التسجيل والدراسة والتأمين جدلا متجددا عند كل دخول مدرسي، إذ يعمد عدد من أصحاب مؤسسات التعليم الخاصة إلى الزيادة في تكاليف التمدرس عند كل دخول وبعد انتقال التلميذ من مستوى تعليمي إلى آخر، ما يواجه باحتجاجاتأكمل القراءة »
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