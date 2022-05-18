أسواق
دروس الدعم… تجارة مربحة
بلالي: عدم الالتزام والغش في الأداء التربوي والابتزاز جرائم تربوية تحولت دروس الدعم والساعات الإضافية المؤدى عنها، إلى تجارة مربحة من طرف بعض رجال ونساء التعليم ومؤسسات خاصة، سيما أثناء الاستعداد للامتحانات الإشهادية وحاجة التلاميذ للتقوية للرفع من مستوى تحصيلهم. وجعلها البعض “همزة” للكسب المضاعف وغير القانوني ضدا على القوانين.أكمل القراءة »
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