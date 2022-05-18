مجتمع
الجديدة تحتضن “ميديكال إكسبو 2022”
يحتضن مركز المعارض بالجديدة، ابتداء غد ( الخميس)، المعرض الدولي للصحة “ميديكال إكسبو 2022”. ويتوقع أن يستقطب المعرض، الذي يستمر أربعة أيام، حوالي 17 ألف زائر، ومشاركة 300 شخصية بارزة في المجال الطبي من داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى عشرات الندوات والمحاضرات التي سيشرف على تأطيرها خبراء يمثلون القارات الخمس.وتستعدأكمل القراءة »
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