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لقجع يخرس أفواه المعارضة

منذ 12 دقيقة
قال إن العودة إلى نظام المقاصة تعني توقيف الاستثمارات أخرس فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي لم يسعفه الوقت لإتمام أجوبته، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس (الاثنين)، أفواه بعض النواب من المعارضة، الذين يريدون إسقاط الحكومة. وقال لقجع، الذي تهافت عليه العديد من النواب والنائبات بعد نهاية الجلسة،أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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