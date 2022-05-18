مجتمع
فاعلون يبحثون مستقبل الرقمنة في إفريقيا
سلط يوسف أحوزي، المدير العام لشركة «بورتنيت» الضوء على دور الرقمنة في نمو وتطور القارة الإفريقية والمشاريع والأوراش المختلفة المنفذة لتسريع تكاملها وترابطها وتحولها الرقمي»، الجمعة الماضي بالبيضاء. وقال أحوزي، لمناسبة انعقاد النسخة الثانية للقاءات «بورتنيت» الرقمية المنظمة تحت شعار «الرقمنة من أجل إفريقيا مترابطة ومتكاملة»، «بفضل الرقمنة والفرص والحلولأكمل القراءة »
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