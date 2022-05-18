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1200 درهم “شوماج” للعاطلين
مقترح قانون يقضي بتخصيص منح لأصحاب الشهادات العليا في وقت بينت فيه دراسات رسمية، أن نسبة مهمة من خريجي الجامعات المغربية، لا يلجون سوق الشغل إلا بعد سنوات من التخرج، تتجاوز 4 أعوام أحيانا، تقدم حزب التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب بمقترح قانون، يقضي بتخصيص منحة مالية لهذه الفئة، قيمتهاأكمل القراءة »
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