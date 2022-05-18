مجتمع
مشاريع لسجناء سابقين
جرى، أخيرا، بمقر عمالة إقليم الدريوش، تسليم تجهيزات ومعدات ولوازم خاصة بمشاريع مدرة للدخل، لفائدة عدد من النزلاء السابقين بمؤسسات سجنية، المتحدرين من جماعات إقليم الدريوش. وأشرف على هذه العملية، الكاتب العام لعمالة إقليم الدريوش، والمنسق الجهوي للمديرية الجهوية لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بجهة الشرق، بحضور رئيس قسمأكمل القراءة »
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