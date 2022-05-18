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أسواق

المطالبة بإعفاء ضريبي لتكاليف التمدرس

منذ 9 دقائق
مقترح بتمكين الأسر من خصم رسوم الدراسة من الأجر الخاضع للضريبة راهنت الدولة منذ سنوات على القطاع الخاص، من أجل مواجهة الخصاص المسجل على مستوى التعليم العمومي، الذي لم يعد قادرا على مواكبة الطلب المتزايد على مؤسساته. لكن قطاع التعليم الخاص ظل مهمشا ومغيبا عن اهتمامات الحكومات المتعاقبة، إذ لمأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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