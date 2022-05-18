أسواق
المطالبة بإعفاء ضريبي لتكاليف التمدرس
مقترح بتمكين الأسر من خصم رسوم الدراسة من الأجر الخاضع للضريبة راهنت الدولة منذ سنوات على القطاع الخاص، من أجل مواجهة الخصاص المسجل على مستوى التعليم العمومي، الذي لم يعد قادرا على مواكبة الطلب المتزايد على مؤسساته. لكن قطاع التعليم الخاص ظل مهمشا ومغيبا عن اهتمامات الحكومات المتعاقبة، إذ لمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا