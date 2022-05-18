مجتمع
نقل مصانع من الصين إلى الناظور
كشف مصدر مطلع، أن مفاوضات مع شركة هولندية بلغت مراحل متقدمة، من أجل نقل مصنعها من الصين إلى الناظور، في إطار مباحثات من أجل توفير فرص الشغل تقودها غرفة التجارة والصناعة والخدمات. وكان من المرتقب أن يحل وفد هولندي يمثل المجموعة الاستثمارية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إنشاء المركبأكمل القراءة »
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