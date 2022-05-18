خاص
استنفـار أمنـي وزغاريـد ببـاب مليليـة
أعرب وافدون على إقليم الناظور من المعبر الحدودي “باب مليلية” ليلة أمس (الثلاثاء)، عن فرحتهم بعد انتظار طويل دام أزيد من سنتين، لفتح هذا المعبر، واصفين هذا اليوم بـ”التاريخي”. وأكد مواطنون أن سعادتهم لا توصف منذ الإعلان عن خبر توصل المغرب وإسبانيا إلى تفاهم ينهي حالة الخلاف بين البلدين، ويسمحأكمل القراءة »
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