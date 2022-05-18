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تزوير أختام الأمن للاتجار بالبشر

منذ 4 دقائق
تفكيك عصابة بمراكش بحوزتها طابع شرطة الحدود وبطاقات إقامة مزورة أسقطت مصالح الأمن بمطار المنارة الدولي، أول أمس (الاثنين)، عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، اثنان منهم ضبطا متلبسين، بمحاولة مغادرة التراب الوطني باستعمال بطاقات إركاب مزورة للصعود على متن طائرة، كانت متوجهة لمطار إحدى الدول الآسيوية، التي لا تشترط التأشيرةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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