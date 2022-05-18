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الرجاء يعود للنفق المظلم
استقالة جماعية للمكتب ومصير مجهول للاعبين والمدرب دخل الرجاء الرياضي مرحلة فراغ جديدة، بعدما أعلن المكتب المسير تقديمه استقالة جماعية، مستسلما لضغط الجماهير الغاضبة، مباشرة بعد الخسارة غير المتوقعة بخريبكة، أمام سريع وادي زم بهدف لصفر، الأحد الماضي، لحساب الجولة 24 من البطولة الوطنية. وكما كان متوقعا، اعترف مكتب أنيسأكمل القراءة »
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