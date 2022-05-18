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التحق مرشحون للتجنيد الإجباري، أمس (الثلاثاء)، بالمركز الثالث لتكوين المجندين ببنكرير، في أجواء حازمة، تحمل مؤشرات على ما ينتظر المرشحين، خلال تكوينهم، الذي سيدوم 12 شهرا، من عمل جاد، سمته “الضبط والربط”. (عبد المجيد بزيوات)