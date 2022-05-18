fbpx
صورة الأولى

“الضبط والربط”

منذ 47 دقيقة
التحق مرشحون للتجنيد الإجباري، أمس (الثلاثاء)، بالمركز الثالث لتكوين المجندين ببنكرير، في أجواء حازمة، تحمل مؤشرات على ما ينتظر المرشحين، خلال تكوينهم، الذي سيدوم 12 شهرا، من عمل جاد، سمته “الضبط والربط”. (عبد المجيد بزيوات)


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 47 دقيقة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة