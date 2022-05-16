دوري كروي لتكريم علال الفاسي ببوزنيقة

تريكما لروح علال الفاسي، القيادي السابق في حزب الاستقلال، تنظم نقابة الاتحاد العام للشغالين، بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، دوريا كرويا استعراضيا ببوزنيقة، بداية نونبر المقبل.

وأوضح المنظمون أن الدوري سيعرف مشاركة 12 منتخبا ممثلا عن 12 مديرية جهوية لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، تحت شعار “أخوة وتواصل وروح رياضية”.

ومن المنتظر أن ينطلق الدوري في 7 يونيو المقبل، بالمركز الوطني للشباب والطفولة ببوزنيقة، على أن يحضر لافتتاحه شخصيات سياسية ورياضية وحزبية معروفة، بالإضافة إلى مسؤولين محليين ولاعبين قدامى لعبوا في البطولة الوطنية والمنتخب الوطني الأول.

ويستمر الدوري إلى غاية 9 يونيو المقبل، تتخلله مباريات استعراضية وفقرات رياضية، سيتم من خلالها التذكير بمسار الراحل علال الفاسي، إذ من المنتظر أن يشهد الدوري حضورا جماهيريا مهما.

العقيد درغام