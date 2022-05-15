الحموشي يوقف شرطيي شبكة “الحريك” بمراكش عن العمل بشكل مؤقت

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي شرطة يعملان بمطار مراكش المنارة الدولي، أحدهما برتبة مفتش شرطة والآخر مقدم رئيس، بعد كشف تورطهما في أنشطة شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتزوير سندات السفر وتزييف الوثائق الصحية المرتبطة بالكشف عن جائحة كوفيد-19.

وعلمت “الصباح”، أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل للمشتبه فيهما، يستمر إلى غاية انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في حقهما، بعدما أظهرت إجراءات البحث تورطهما في المشاركة في تسهيل عبور المرشحين للهجرة غير الشرعية باستعمال سندات هوية فرنسية مزورة، مقابل حصولهما على مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد احالت على النيابة العامة المختصة، بداية الأسبوع الجاري، ثمانية أشخاص متورطين في هذه القضية، من بينهم الشرطيان المحتفظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة، قبل أن ستم تقديمهما أمام العدالة.

يسرى عويفي