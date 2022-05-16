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أيتن في “خطافة الرجالة” طرحت الفنانة أيتن عامر أغنيتها الجديدة “خطافة الرجالة”، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نيس وتوزيع أحمد حسين وإيقاع ماجد الصواف. وشاركت الفنانة أيتن عامر في موسم رمضان الماضي بمسلسل “مكتوب عليا” وجسدت من خلاله شخصية “روقة” ابنة خالة بطل العمل الفنان أكرم حسني، وتحبه وتتمنى الزواج منه،أكمل القراءة »
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