الرياضة
رسالة رياضية: الجيش الملكي
عاد الحيش الملكي إلى منصات التتويج، بفوزه بكأس العرش، بعد غياب لسنوات، فماذا تغير؟ يمكن القول إن الفريق ارتكب أخطاء أقل من تلك التي ظل يرتكبها على امتداد المواسم السابقة، إذ قام باختيار ناجح للمدرب سفين فاندربروك، ودعم هذا المدرب في الأوقات الصعبة، حتى وصل إلى ما وصل إليه. ففيأكمل القراءة »
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