الصباح الفني
بنشليخة تحقق حلمها
نجحت المغنية منال بنشليخة، حسب تأكيدها، في أن تكون أول فنانة مغربية تشارك في “استوديو كولورز”، وتقدم اغنيتها “عاري” إلى جانب مجموعة من الفنانين العالميين. وقالت بنشليخة إن تمثيلها للمغرب في “استوديو كولورز”، حلم بالنسبة إليها، إلا أنها تمكنت أخيرا من تحقيقه، مشيرة إلى أنها فخورة بهذه التجربة الجديدة فيأكمل القراءة »
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