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الصباح الفني

بنشليخة‭ ‬تحقق‭ ‬حلمها

منذ 26 دقيقة
نجحت‭ ‬المغنية‭ ‬منال‭ ‬بنشليخة،‭ ‬حسب‭ ‬تأكيدها،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬فنانة‭ ‬مغربية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ “‬استوديو‭ ‬كولورز‭”‬،‭ ‬وتقدم‭ ‬اغنيتها‭ “‬عاري‭” ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬العالميين‭.‬ وقالت‭ ‬بنشليخة‭ ‬إن‭ ‬تمثيلها‭ ‬للمغرب‭ ‬في‭ “‬استوديو‭ ‬كولورز‭”‬،‭ ‬حلم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تمكنت‭ ‬أخيرا‭ ‬من‭ ‬تحقيقه،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬فخورة‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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منذ 26 دقيقة


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