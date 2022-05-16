الصباح السياسي
حلف المعارضة
3 أسئلة إلى * ميلود العضراوي < أولا علينا طرح سؤال ما جدوى هذا التقارب في الوقت الراهن، من حيث أن التقارب بين الأحزاب السياسية في التجربة التعددية المغربية أبان منذ نشأة هذه التجربة، على أن الأحزاب تؤمن بالسياسة النفعية وان لا صديق دائم ولا عدو دائم في العمل السياسي،أكمل القراءة »
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