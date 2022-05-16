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الرياضة

الوداد والأهلي في نهائي القرن

منذ 15 دقيقة
الفريق الأحمر ضمن مليارا و200 مليون وبات قريبا من المونديال يواجه الوداد الأهلي المصري، في 30 ماي الجاري، بملعب محمد الخامس، في نهائي القرن، كما أطلق عليه الإعلام المصري، لأنه يجمع بين أقوى فريقين في القارة في العقد الأخير، بعد تجاوزهما على التوالي بيترو أتلتيكو الأنغولي ووفاق سطيف الجزائري، فيأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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