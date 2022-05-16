حوادث
اعتقال محام بفاس زور وكالة
أودع محام بهيأة فاس، مساء أول أمس (السبت)، سجن بوركايز ضاحية المدينة بأمر من قاضي التحقيق بابتدائية المدينة للاشتباه في تورطه في قضية نصب وتزوير للاستيلاء على عقار في ملكية امرأة، في انتظار التحقيق التفصيلي معه و4 متهمين آخرين، بعد أسبوعين. وأودع المحامي الذي قضى أكثر من عقدين في المهنة،أكمل القراءة »
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