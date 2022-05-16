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الصباح الفني

بوكرين‭ ‬و‭”‬راحة‭ ‬البال‭”‬

منذ 6 دقائق
جيهان‭ ‬بوكرين‭ (‬خاص‭)‬
اختارت‭ ‬الفنانة‭ ‬جيهان‭ ‬بوكرين‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الغنائية‭ ‬بعمل‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬راحة‭ ‬البال‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬طرحته‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭.‬ وتجمع‭ ‬جيهان‭ ‬بوكرين‭ ‬في‭ “‬راحة‭ ‬البال‭” ‬بين‭ ‬الغناء‭ ‬والتلحين‭ ‬وكتابة‭ ‬الكلمات،‭ ‬كما‭ ‬اختارت‭ ‬الاشتغال‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬موسيقى‭ “‬البوب‭”‬،‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ “‬يونيفرسال‭ ‬ميوزيك‭ ‬مينا‭”.‬ وتسلط‭ ‬جيهان‭ ‬بوكرين‭ ‬في‭ “‬راحة‭ ‬البال‭”أكمل القراءة »


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