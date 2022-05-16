الصباح الفني
بوكرين و”راحة البال”
اختارت الفنانة جيهان بوكرين أن تعود إلى الساحة الغنائية بعمل يحمل عنوان “راحة البال”، والذي طرحته منذ أيام قليلة. وتجمع جيهان بوكرين في “راحة البال” بين الغناء والتلحين وكتابة الكلمات، كما اختارت الاشتغال على نمط موسيقى “البوب”، في تعاون مع شركة “يونيفرسال ميوزيك مينا”. وتسلط جيهان بوكرين في “راحة البال”أكمل القراءة »
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