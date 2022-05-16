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وطنية

الخطأ القضائي يستنفر مجلس بوعياش

منذ 5 دقائق
طالب بضرورة إصدار قانون ينظمه وترشيد الاعتقال الاحتياطي أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صدر أخيرا بضرورة إصدار قانون، ينظم التعويض عن الخطأ القضائي في إطار إعمال نظرية المخاطر، وإحداث صندوق للتعويض عن الخطأ القضائي لضمان جبر ضرر الضحايا وسهولة الوصول إلى الإنصاف. التوصية تلك التي اعتمدها المجلس جاءت إثرأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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