الرياضة
انفصال بين صانع ألعاب الفيديو و”فيفا”
شراكة استمرت ثلاث سنوات وروجت لملايين الدولارات انتهت واحدة من أكثر العلاقات التجارية نجاحا في مجال الرياضة بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، بعد انفصال شركة EA Sports عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل إطلاق لعبة فيديو خاصة بها بعيدا عن المؤسسة الدولية. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا