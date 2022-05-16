الصباح الفني
الفاسي تحتفل بعيد ميلادها
نشرت الفنانة فرح الفاسي على حسابها الرسمي صورا من أجواء احتفالها بعيد ميلادها رفقة زوجها الممثل عمر لطفي في أحد المطاعم بالبيضاء على “إنستغرام”. واتسمت أجواء الاحتفال ببساطتها وعفويتها، والتي عبرت الفاسي عن سعادتها الكبيرة بها، خاصة أنها كانت مفاجأة من زوجها لها. ووجهت الفاسي رسالة إلى زوجها لطفي، الذيأكمل القراءة »
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