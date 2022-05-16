الصباح السياسي
المعارضة تنتفض على التهميش
التنسيق بين مكوناتها للرد على غياب الحكومة وضعف تواصلها شعرت فرق المعارضة بمجلس النواب، بالغبن، رغم كثرة عدد أحزابها مقارنة مع فرق الأغلبية، التي تنسق بشكل أفضل، وإن كان بعض نوابها التمسوا حرية أكبر في انتقاد بعض السياسات العمومية، ودفع الوزراء إلى مضاعفة الجهود لحظة تفاعلهم مع الأسئلة الشفوية، والكتابيةأكمل القراءة »
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