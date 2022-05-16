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افتتاحية

“أونسا”

منذ 31 دقيقة
< د. خالد الحري ديدان وروائح كريهة، ولحوم فاسدة ووجبات منتهية الصلاحية وتسممات ومستعجلات وتحقيقات واعتقالات، هذه عناوين الأخبار التي تحتل، هذه الأيام، الصفحات الأولى للجرائد والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. فلا صوت يعلو على الأخبار السيئة التي تعيدنا سنوات إلى الوراء، وتطرح السؤال مجددا عن دور أجهزة المراقبة الصحيةأكمل القراءة »


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منذ 31 دقيقة


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