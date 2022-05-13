الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “إن الفقير ثري بدهشته، أما الغني فقير لفرط اعتياده على ما يصنع دهشة الآخرين”. بوكرين كتبت الفنانة جيهان بوكرين على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “راحة البال ليس لها ثمن”. جمالي كتبت فاتي جمالي على “إنستغرام”، تدوينة جاء فيها “الحياة رحلة،أكمل القراءة »
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