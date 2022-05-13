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خاص

الصلح‭… ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬النجاعة‭ ‬القضائية

منذ دقيقتين
أشرف منصور جدوي توسيع‭ ‬إمكانية‭ ‬اعتماده‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬سبيل‭ ‬لتحقيق‭ ‬تدبير‭ ‬قضائي‭ ‬أفضل تعج‭ ‬المحاكم‭ ‬بالقضايا‭ ‬التي‭ ‬تصنف‭ ‬بسيطة،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعالج‭ ‬بطريقة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬والاكتظاظ‭ ‬الذي‭ ‬تعرفه‭ ‬المحاكم،‭ ‬والذي‭ ‬يؤثر‭ ‬يشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬النجاعة‭ ‬القضائية،‭ ‬التي‭ ‬طالما‭ ‬نودي‭ ‬بها‭ ‬لأجل‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬كثرة‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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