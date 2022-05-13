خاص
الصلح… الطريق إلى النجاعة القضائية
أشرف منصور جدوي توسيع إمكانية اعتماده في عدد من القضايا سبيل لتحقيق تدبير قضائي أفضل تعج المحاكم بالقضايا التي تصنف بسيطة، والتي يمكن أن تعالج بطريقة أخرى من شأنها تخفيف الضغط والاكتظاظ الذي تعرفه المحاكم، والذي يؤثر يشكل سلبي على النجاعة القضائية، التي طالما نودي بها لأجل التخفيف من كثرةأكمل القراءة »
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