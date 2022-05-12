النصب بانتحال صفة يطيح بمبحوث عنه وزوجته في تمارة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بتمارة على النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس، امرأة وزوجها الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفات ينظمها القانون، واستعمالها في النصب والاحتيال.

وجرى توقيف المشتبه فيهما على خلفية الأبحاث، التي أعقبت رصد نشاطهما الإجرامي، المتمثل في انتحال صفة موظفين بمصالح أمنية وترابية، واستعمال هذه الصفات في النصب على مجموعة من الضحايا، من بينهم تاجر تم سلبه مبالغ مالية مهمة مقابل وعود وهمية بتمكينه من مأذونية للنقل.

عملية التفتيش التي تم إنجازها بمنزل المشتبه فيهما، مكنت من حجز مجموعة من الوثائق التعريفية والشخصية في إسم الغير، فضلا عن حجز هواتف نقالة ومجموعة من الوصولات لتحويلات مالية، يشتبه في كونها متحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة يومه الخميس.