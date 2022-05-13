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الصباح الفني

رفيق يفتتح مطعما

منذ 6 دقائق
افتتح الممثل الكوميدي رشيد رفيق، نهاية الأسبوع الماضي محله الخاص بالمأكولات الخفيفة بالبيضاء. وتقاسم الممثل الكوميدي رشيد رفيق فرحة افتتاح محله بشارع بغداد في حي عين الشق، من خلال نشر صورة تجمعه بالطاقم المشتغل في المطعم وبالضيوف الذين حضروا لمواكبة هذا الحدث. اختار رشيد رفيق تسمية محله الخاص بالمأكولات الخفيفةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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