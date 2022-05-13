الرياضة
رسالة رياضية: بطولة
مازالت كرة القدم الوطنية عاجزة عن إنتاج برمجة مقنعة لمباريات البطولة، رغم أنها تسمى احترافية. ففي جميع الأحوال، يصعب تقبل إلزام فريق بالتوقف عن المنافسة أسبوعين أو ثلاثة، ثم إرغامه على خوض ثلاث مباريات في أسبوع، أمام منافس في قمة الجاهزية، والحديث هنا عن الأندية المشاركة في المسابقات الخارجية. ومنأكمل القراءة »
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