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الرياضة

مغاربة مرشحون لجائزة بـ “الليغا”

منذ 6 دقائق
كشفت رابطة «الليغا» عن قائمة المحترفين الأفارقة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الممتاز بإسبانيا، خلال الموسم الكروي الجاري. وعرفت اللائحة وجود ستة محترفين مغاربة، ويتعلق الأمر بياسين بونو ويوسف النصيري ومنير الحدادي من إشبيلية الإسباني، وعبد الصمد الزلزولي، مهاجم برشلونة الإسباني، وأسامة الإدريسي، لاعب قادش الإسباني، إضافةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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