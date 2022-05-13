الرياضة
البارصا يفاجئ قيس بفسخ عقده
أعلن برشلونة الإسباني إنهاء ارتباطه مع اللاعب المغربي قيس رويز، رغم توقيعه عقدا معه الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان. وبعد تألقه مع الفريق الفرنسي، قرر برشلونة إعادة رويز لصفوفه، وتوقيع عقد معه، بامتيازات جديدة، قبل أن يقرر فجأة التخلي عنه وفسخ عقده، قبل إكماله موسمه الأول. ولم يكشفأكمل القراءة »
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