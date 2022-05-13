الرياضة
غيابان للفتح أمام السوالم
يواجه الفتح الرياضي ورطة، بعد أن تأكد غياب المهدي الباسل، لاعب الفريق عن المباراة التي تجمعه بشباب السوالم، اليوم (الجمعة) بملعب مولاي الحسن بالرباط، انطلاقا من السادسة والربع مساء، لحساب الجولة 24 من البطولة الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن الفريق الرباطي يفتقد خدمات مدافعه المهدي الباسل، بسبب جمع أربعة إنذارات، إذأكمل القراءة »
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