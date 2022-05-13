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الرياضة

خليلوزيتش يعفي لاعبي الوداد

منذ 6 دقائق
وضع برنامجا خاصا لأملاح بسبب نهاية موسم فريقه أعفى وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، لاعبي الوداد من المباراة الإعدادية أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تزامنها مع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، في 30 ماي الجاري بالبيضاء. وعلمت “الصباح”، أن خليلوزيتش وضع أربعة لاعبين وداديين في اللائحة الأولية للمنتخب الوطني، المقرر أنأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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