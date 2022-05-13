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حوادث

الحبس‭ ‬لمتحوز‭ ‬أسلاك‭ ‬كهربائية‭ ‬

منذ 4 دقائق
أدانت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الابتدائية‭ ‬بفاس،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬متهما‭ ‬بسرقة‭ ‬أسلاك‭ ‬كهربائية،‭ ‬بأربعة‭ ‬أشهر‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭ ‬و1000‭ ‬درهم‭ ‬غرامة‭ ‬لأجل‭ ‬جنحة‭ “‬إخفاء‭ ‬أشياء‭ ‬متحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جناية‭” ‬طبقا‭ ‬للفصل‭ ‬571‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭. ‬وبرأته‭ ‬من‭ ‬جناية‭ ‬السرقة‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتعدد‭ ‬والليل‭ ‬والتسلق‭ ‬والكسر‭.‬ واستمعت‭ ‬هيأة‭ ‬الحكم‭ ‬للمتهم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬داخل‭أكمل القراءة »


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