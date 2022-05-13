حوادث
الحبس لمتحوز أسلاك كهربائية
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، مساء الثلاثاء الماضي، متهما بسرقة أسلاك كهربائية، بأربعة أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة لأجل جنحة “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية” طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي. وبرأته من جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والليل والتسلق والكسر. واستمعت هيأة الحكم للمتهم عن بعد من داخلأكمل القراءة »
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