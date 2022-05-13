الأولى
أطبـاق الـدود فـي أوزود
السلطات تغلق مطعما قدم لزبنائه “طواجن” عفنة سلطت الأنظار على شلالات أوزود، ليس لأنها منطقة سياحية عالمية رائعة، لكن بسبب مقطع فيديو، يضرب عرض الحائط سمعة المنطقة، ويتعلق الأمر بمقطع مصور يوثق لطبق “طاجين” مليء بالديدان، قدمته مقهى لزبائنها، الذين تناولوا منه جزءا مهما، قبل أن يصدموا بجيش من الديدان،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا