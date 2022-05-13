الرياضة
الجعواني: لدي وصفة لإنقاذ المولودية
المدرب الجديد للفريق قال إن المباريات المتبقية سد أكد منير الجعواني، المدرب الجديد لمولودية وجدة، في تصريح ل» الصباح ” بعد توقيعه لعقد انضمامه إلى الفريق، أنه سيسعى لتحقيق نتائج إيجابية، من أجل تفادي النزول الى القسم الوطني الثاني، مشيرا إلى أن الفريق يتوفر على لاعبين مميزين. وأضاف الجعواني أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا