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الرياضة

الجعواني: لدي وصفة لإنقاذ المولودية

منذ 7 دقائق
المدرب الجديد للفريق قال إن المباريات المتبقية سد أكد منير الجعواني، المدرب الجديد لمولودية وجدة، في تصريح ل» الصباح ” بعد توقيعه لعقد انضمامه إلى الفريق، أنه سيسعى لتحقيق نتائج إيجابية، من أجل تفادي النزول الى القسم الوطني الثاني، مشيرا إلى أن الفريق يتوفر على لاعبين مميزين. وأضاف الجعواني أنأكمل القراءة »


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