حوادث
22 سنة لبرلماني تاونات وشركائه
شحنة من الحشيش ضبطت بشاحنة في زاكورة ورطته رفقة شقيقه قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية لزاكورة، أخيرا، إدانة برلماني سابق من تاونات، ومؤاخذة ثلاثة متهمين آخرين متورطين في التهريب الدولي للمخدرات، والحكم عليهم بسبع سنوات حبسا نافذا. وقضت الغرفة بالحكم على المتهم الأول من أجل ما نسب إليه بثمانيأكمل القراءة »
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